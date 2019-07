Michel Vlap est le nouveau transfert des Mauves.









C'est dans le jardin de l'hôtel où logent les Anderlechtois en stage à Venlo que le joueur de de 22 ans a donné son premier sentiment d'être devenu un nouveau joueur d'Anderlecht. "Je m'appelle Michel et j'ai 22 ans", commence en français tout sourire le footballeur néerlandais. "Mon français n'est pas très bon, je vais devoir apprendre..."





Celui qui portera le numéro 10 est revenu sur les contacts qu'il a eus avec la direction des Mauves. "J'ai eu des contacts avec Frank Arnesen et Vincent Kompany", explique-t-il dans sa langue natal. "Un jour, j'ai reçu un appel et j'ai entendu 'Bonjour, Vincent Kompany au téléphone'. J'ai été assez surpris... Nous avons eu une conversation intéressante et je suis finalement très fer et très content de jouer pour ce club."





Vlap est prêt à se battre pour sa nouvelle équipe qu'il considère comme "le plus grand club de Belgique". "J'ai déjà pu remarquer que c'était très professionnel lors des entraînements", avance Vlap. "Le tempo est élevé et le jeu va vite."





Les supporters bruxellois pourront découvrir le joueur transféré d'Heerenveen le dimanche 28 juillet à 14h30 lors de la première journée de championnat (Anderlecht - Ostende).

Ce jeudi en fin de journée, le nouveau transfuge anderlechtois Michel Vlap a été présenté officiellement à la presse.