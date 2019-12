L'ancien joueur de l'Antwerp estime qu'il ne possède pas autant de qualités que ses deux prédécesseurs.

À Anderlecht, on espère beaucoup de Yari Verschaeren. Le jeune joueur de 18 ans n'a pour l'heure pas réussi à faire sortir les Mauves de la crise. Mohamed Messoudi, ancien joueur de l'Antwerp et désormais consulté à la télévision flamande estime qu'il n'a pas assez de talent pour pouvoir jouer dans un grand club européen : "Il n’a pas le même impact que Praet et Tielemnas. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour jouer dans cette équipe d’Anderlecht mais je ne pense pas qu’il aura la même carrière que ses deux prédécesseurs."

Impressions confirmées par Alex Teklak pour qui "Verschaeren a des qualités indéniables, mais ce qui m'inquiète plus, c'est sa personnalité. J'ai un peu peur qu'il n'arrive pas à s'affirmer dans un club comme Anderlecht."

