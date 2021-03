Vincent Kompany a franchi un nouveau cap dans son processus d’apprentissage comme coach. Au Standard, il a accepté que son équipe pratique un jeu direct, sans trop de fantaisies. La manière n’avait aucune importance, vu le 1 sur 6 des deux derniers matchs. On était loin du football prôné par Kompany, mais aucun Anderlechtois ne lui en voudra.

Le message le plus touchant est certainement venu d’Italie. Après avoir marqué son 19e but et livré son 6e assist de la saison en Serie A, Romelu Lukaku a tweeté des remerciements au Sporting suite au 1-3 au Standard. Lukaku évolue dans un championnat et dans une équipe où le résultat prime avant tout et où ce n’est pas un scandale de jouer la contre-attaque.

(...)