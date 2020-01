Le Panaméen pourrait faire ses grands débuts.

"Il répond aux attentes et est prêt", dit Vercauteren. "Il s’est bien intégré dans sa période de rodage. Il est proche de l’équipe. Il a évolué dans le bon sens. On doit juste voir dans quelle mesure il est capable de montrer ses qualités - sa vitesse, son positionnement, sa construction - sur le terrain, et s’il pourra répondre aux attentes."