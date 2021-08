L'homme du match : Wittek : 8,5

Soyons honnêtes : avant qu’Anderlecht ne tombe contre Vitesse, on n’avait jamais entendu parler de cet Allemand de 26 ans. Ses anciens clubs : Munich 1860 et Greuther Fürth. Mais au match aller, déjà, cet arrière gauche aux jambes ultrarapides et au bras plâtré avait déjà laissé une excellente impression. Mais que dire de son match retour, couronné par deux merveilleux buts ?

Van Crombrugge : 5N’aurait rien pu faire sur l’obus de Wittek, dévié par Zirkzee. Mais à deux reprises, il a fait des remises hésitantes. Sans la moindre chance sur le 2-0