L’Antwerp n’est pas un club hondurien mais l’idée existe dans la tête de Vincent Kompany : aligner Murillo en défense centrale ce dimanche, même si le latéral n’a plus joué à ce poste depuis quatre ans et un match de Ligue des champions américaine avec New York contre les Honduriens du CD Olimpia ? Pas idéal mais peut-être astucieux comme plan… D pour affronter Michael Frey, meilleur buteur du championnat avant le début de cette 31e journée.