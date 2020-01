Les deux joueurs ne faisaient plus partie des plans à Neerpede.

On vous en parlait déjà depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Knowledge Musona et Emmanuel Sowah joueront la deuxième partie de saison du côté de l'AS Eupen. Si le Zimbabwéen reste la propriété d'Anderlecht et rejoint les Cantons de l'est sur base d'un prêt, le Ghanéen est lui transféré à titre définitif.

Les deux joueurs étaient excédentaires au Sporting, aucun des deux n'ayant disputé la moindre minute avec les mauves et blancs cette saison. Les deux joueurs ont déjà pu rencontrer leur nouveaux coéquipiers à l'occasion du stage des Pandas au Qatar la semaine dernière.