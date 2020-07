Ce mercredi après-midi, il a atterri à l’aéroport de… Schiphol, à Amsterdam. Non pas pour signer à l’Ajax, mais parce que les vols d’Ukraine vers la Belgique sont rares en cette période de coronavirus. Mykhaylichenko (23 ans) vient de Luhansk et signe pour 4 ans.

Il coûte 500 000 euros. Il va rejoindre ses coéquipiers au stage à Tubize. Il n’est pas clair s’il recevra du temps de jeu à Lille, samedi. En tout cas, il devient l’arrière gauche numéro 1 vu que Kemar Lawrence prend un break pour se remettre du décès de son frère.

Mykhaylichenko était un espoir du Dinamo Kiev quand Teodorczyk et Mbokani jouaient en équipe A. Il est très offensif et a un bon centre dans les pieds. Il a marqué trois buts, mais il est aussi le roi des cartes : il s’en est pris 13 jaunes et une rouge. Au stage, les joueurs ont passé un nouveau test-Covid. Tout le monde était négatif. Roofe ne s’entraîne pas encore.