La famille a appris à Nacer à ne jamais rien lâcher. Il a bien eu besoin de ce soutien quand le Standard a décidé de se séparer de lui. Pas du genre à se vanter en public, Chadli avait toutefois régulièrement avoué à ses amis qu’il rêvait d’un avenir de footballeur professionnel.

Le monde s’effondre

"Nous pensions qu’il avait tout pour le faire", dit D’Ostillo. "Il n’a jamais dit qu’il était certain de devenir pro mais il avait une volonté de fer et a tout fait pour réussir. Quand le Standard l’a lâché à 16 ans, nous n’avons rien compris. Il était irréprochable mais a été mis de côté."

Le monde de Chadli s’est effondré. Dans sa tête, l’idée d’arrêter s’était largement dessinée. Il l’avait annoncé à ses parents et ses proches. "Nous étions des gamins et, à part le soutenir, nous ne pouvions rien faire", explique Robaye. "Il a eu la force de repartir et je sais que sa famille a su trouver les mots pour le remotiver."

(...)