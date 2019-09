Un but pour sa première comme avant-centre mais aussi une défaite. Nacer Chadli n’était pas heureux en zone mixte.

"C’est frustrant pour tout le monde. On a fait une bonne première mi-temps, même si on aurait pu être plus dangereux dans nos occasions. La carte rouge a fait mal en fin de match. Les Anversois ont commencé à prendre le dessus à partir de ce moment, même s’ils avaient eu dix bonnes minutes après la pause. Avant ça, je ne les avais pas vus. C’était surtout des longs ballons. Je crois que c’est l’expérience qui a fait la différence au final."

Les Anderlechtois sont venus très tard à l’interview, sans encore être douchés. La discussion a été vive dans le vestiaire avec le coach Kompany. "Oui, on a parlé entre nous mais ça reste privé. Je peux juste vous dire qu’on était tous très déçus par ce résultat. On sera dos au mur à Bruges la semaine prochaine, comme contre le Standard avant la trêve et on l’avait bien géré."