Samir Nasri a brisé le silence lors d’un live sur Instagram avec un journaliste de l’Équipe lundi soir. Il a notamment commenté sa situation au RSCA.

“On dit que je ne m’entraîne pas mais c’est faux. Je parle au médecin en chef et à Vincent Kompany tous les jours. On m’a demandé de m’entraîner deux jours puis d’avoir un jour de repos. Je suis bien le programme qu’on m’envoie. J’ai la plage pour m’entraîner (Ndlr : il séjourne à Dubai). Physiquement, je me sens bien. On a compris que mes soucis au mollet qui m’embêtent depuis deux ans sont la conséquence d’un problème au dos. Un docteur à Munich a réglé ça. J’attends maintenant de voir ce qu’il sera décidé pour la suite du championnat en Belgique, s’il y a les playoffs ou pas. Pour la saison prochaine, on verra bien.”