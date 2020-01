Le retour de Samir Nasri n'est pas encore pour ce weekend, ni pour le weekend prochain.

Le Français s'est blessé aux adducteurs. "La blessure date de samedi passé", dit Frankie Vercauteren. "C'est beaucoup moins grave que sa blessure aux ischios - il ne serait out qu'une dizaine de jours - mais il était sur la bonne voie. Son retour est donc freiné et c'est dommage."

Anthony Vanden Borre n'est pas repris non plus pour le match au Cercle. "Mais lui, il va bien", dit Vercauteren. "Il ne lui reste plus qu'à acquérir du rythme de match. C'est pour des garçons comme lui qu'on organise un match amical, ce lundi contre OHL."

Thomas Didillon ne sera pas dans la sélection de match à Bruges. "Il veut absolument partir", explique Vercauteren. "Mais le club défend ses propres intérêts. On va voir si on trouve une solution. Entre-temps, il est au club mais ne s'entraîne plus. Ce que je pense de cette attitude? Thomas connaît mon avis à ce sujet, cela suffit."

Landry Dimata n'a toujours pas fait son retour sur le terrain d'entraînement. "Dès que le staff médical lui donnera l'autorisation, il entrera en ligne de compte. Mais je ne crois pas que ce sera pour demain."