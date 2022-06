Nathan Kabasele a retrouvé un club. L’ancien Anderlechtois rejoint le KVK Westhoek. Il a signé un contrat d’un an dans ce club basé près de Ypres en Flandre occidentale et qui a terminé à la treizième position en D2 amateurs lors de la saison écoulée. À 28 ans, l’ancienne promesse bruxelloise retrouve la Belgique quatre ans après son départ de l’Union Saint-Gilloise. Entre-temps, Kabasele est passé par la Turquie (Gazisehir), la Roumanie (FC Voluntari), l’Irak (Al-Diwaniya) et le Congo (AS Vita Club).