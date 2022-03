Impossible, quand on parle avec Jestrovic, de ne pas aborder le sujet football et surtout Anderlecht. "J’espère qu’Anderlecht va se qualifier pour les playoffs 1", dit Jestro, qui se souvient en détail de tous les buts qu’il a marqués. "Dernièrement, quand Anderlecht a battu l’Antwerp, je me suis dit que l’Antwerp était mon adversaire préféré. Vérifiez-le, mais je crois avoir marqué lors de chaque match contre l’Antwerp." Les stats le confirment : il a mis sept buts en trois matchs contre le Great Old…

"J’aurais dû être à Dortmund et pas au RSCA"

Anderlecht est resté le grand amour de Jestro. Pourtant, il a failli ne jamais porter le maillot mauve et blanc. "En août 2000, j’avais marqué en amical avec Mouscron contre Dortmund (1-1, but d’Oliseh pour les Allemands)", raconte Jestrovic. "Après le match, le coach Matthias Sammer et le défenseur central Jürgen Kohler (ex-Juventus) sont venus dans notre vestiaire pour parler avec moi. J’avais 24 ans. Dortmund voulait payer 7 millions d’euros à la fin de la saison."