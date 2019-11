El Hadj marque le seul but, Zulj a été inexistant.

Au lendemain de la victoire de justesse contre le Cercle Bruges, Anderlecht s’est incliné par 1-3 face à l’Union.

Aussi bien le Sporting que l’Union ont joué la première mi-temps (1-1) sans titulaires du week-end dernier. En seconde mi-temps, l’Union a fait monter des garçons qui ont joué à OHL vendredi.

Du noyau A d’Anderlecht, Didillon, Chipciu (comme arrière droit), Lutonda, Makarenko (comme défenseur central), Zulj, Amuzu, Doku, El Hadj et Kiese Thelin figuraient au coup d’envoi. El Kababri, Musona et Adzic sont montés. Chadli est resté au repos. Le jeune El Hadj (17 ans) a inscrit le seul but. Seul Didillon était bon : il a évité que le score ne soit plus lourd. Davy Roef a joué après le repos. Zulj a été insuffisant : Frankie Vercauteren a longuement parlé avec lui après le match. Vincent Kompany était aussi présent. Vu qu’il ne s’agissait pas d’un match officiel, il a pu prendre place sur le banc. En septembre de l’année passée, Anderlecht s’était incliné 0-3 face à l’Union en Coupe.

Anderlecht : Didillon, Chipciu, Lutonda, Makarenko, Debast, Zulj, El Hadj, Amuzu, Doku, Suray, Kiese Thelin. (Réserves : Roef, El Kababri, Lissens, Mehssatou, Musona, Daskevics, Colassin, Adzic, Timassi).

union sg : Kristiansen, Bager, Hamzaoui, Fixelles, Allachi, Haugen, Benjamin Bambi, El Banouchi, Young. (Réserves : Kis, Nielse, Bouekou, Mehlem, Ferber, Tabekou, Velastegui, Teuma, Abdelrafik, Vega, De Oliveira, Di Rupo).