On ne donnait pas cher de sa peau cet été. Quand Nicky Hayen (40 ans) est devenu le T1 de Waasland-Beveren au début de la saison, il était dans le top 3 des plus proches du siège éjectable, selon les agences de paris. Parce que son club est un cimetière d’entraîneurs et que son départ a été catastrophique (six défaites lors des sept premières journées). Mais Nicky Hayen ne craint personne : il est toujours là, alors que onze (!) entraîneurs ont déjà perdu ou quitté leur poste cette saison en Pro League. Il faut remonter à 2015 pour trouver trace d’un coach de Beveren qui n’est pas encore parti à ce moment de la saison. Stijn Vreven (2016), Yannick Ferrera (2018) et Adnan Custovic (2019) avaient été limogés et Philippe Clement (2017) s’était enfui à Genk.