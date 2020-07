Le masque pourrait recouvrir l’entièreté de son visage qu’on le reconnaîtrait quand même. Le gabarit et la queue-de-cheval ne bougent pas, même si Nicolas Frutos fêtera ses 40 ans l’année prochaine. "J’ai essayé de me couper les cheveux il y a quelques mois, ils étaient courts. Mais c’est embêtant quand tu veux aller courir le matin et qu’ils sont mis n’importe comment. Quand ils sont longs, il suffit de les attacher et c’est parti. Je les garde ainsi tant qu’ils ne deviennent pas gris."

En entrant dans la salle Pär Zetterberg à Neerpede pour nous accorder la première interview 2020-2021 du staff anderlechtois, Frutos s’amuse : "La photo, c’est celle de mon premier titre. Je n’avais jamais remarqué qu’on me voyait dans le fond de la photo où Pär soulève le trophée de champion." C’était il y a quinze ans et l’Argentin remplace aujourd’hui le Suédois dans le staff de Frankie Vercauteren et de Vincent Kompany.