Genk a une particularité unique cette saison : le Racing est le seul club belge à avoir battu Anderlecht avec Amir Murillo titulaire. C’était fin août, juste après l’élimination européenne et le transfert avorté du Panaméen au Spartak Moscou. Près de six mois plus tard, les Limbourgeois se dressent à nouveau face au Sporting et, sauf blessure de dernière minute, Murillo sera dans le onze de base. Restera-t-il le porte-bonheur des Mauves ? Ce n’est pas la seule question qu’on peut se poser à propos du back droit.

Est-ce un hasard qu’il soit le talisman cette saison ? Non