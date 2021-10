Ils sont seize, les joueurs à avoir été loués par Anderlecht depuis l’arrivée de Vincent Kompany en 2019. L’Anderlecht actuel de cette saison en compte quatre (Zirkzee, Kouamé, Harwood-Bellis et Magallan) et un seul (Ashimeru) a été transféré définitivement.

"Ce n’est pas avec des joueurs loués qu’on construit une équipe", dit Walter Baseggio. Et les onze joueurs en question qui sont repartis après six mois ou un an au Parc Astrid, ont-ils pu relancer leur carrière après leur passage à Anderlecht ? La réponse est plutôt négative. Seuls Joveljic et Bruun Larsen se sont refait une santé, Nmecha semble enfin sur la bonne voie.

1. Nacer Chadli (32 ans) Réserviste à Basaksehir

Prêté par Monaco, Chadli s’était montré le meilleur Anderlechtois du premier tour en 2019-2020, la première saison de l’ère Kompany. Mais des pépins physiques l’avaient fortement freiné. Finalement, son passage à Anderlecht ne peut pas être considéré comme un succès. Monaco ne lui a plus donné une chance et il est parti à Basaksehir, en Turquie, notamment pour jouer la Ligue des champions. Là aussi, il a été perturbé par des problèmes musculaires. Il n’a joué que quatre fois les 90 minutes et son bilan était trop pâle pour un joueur de son niveau : quatre buts et trois assists. Victime d’une nouvelle blessure - cette fois avec les Diables lors de la montée au jeu la plus courte de l’histoire de l’Euro -, il a dû se contenter d’un rôle de réserviste à Basaksehir. Le week-end passé, il était enfin titulaire contre le Besiktas de Batshuayi (victoire 3-2).

2. Philippe Sandler (24 ans) Nouvelle blessure à Troyes

Le défenseur néerlandais, venu en prêt avec Kompany de Manchester City, était un véritable renfort dans la défense du RSCA, mais il est rentré à City après une blessure au genou et l’arrêt du championnat en Belgique. Depuis lors, il n’a connu que la misère. Il a raté toute la saison passée à cause d’une opération à la cheville. Cet été, il était sur le banc lors du Community Shield (la Supercoupe) entre City et Leicester (0-1) mais il a quand même été prêté à Troyes, qui fait partie du City Football Group, comme Lommel. Rebelote dans son premier match comme titulaire, contre Lyon (défaite 3-1) : Sandler s’est fait un claquage. Il est encore en rééducation.

3. Derrick Luckassen (26 ans) Blessé à Karagümrük,le club de Biglia

Correct lors de sa première saison de location à Anderlecht, le défenseur du PSV s’est complètement manqué au début de sa deuxième saison. En janvier 2020, le club turc de Kasimpasa lui a tendu une bouée de sauvetage. Il était titulaire mais l’équipe n’était que 14e au classement. Cette saison, c’est le néo-promu Karagümrük qui lui a donné une chance. Le club, avec Biglia comme plaque tournante, est la révélation de la Süper Lig en étant à la 5e place, mais Luckassen s’est blessé après… 45 minutes de jeu. Entre-temps, il n’a été qu’une fois sur le banc.

4. Marko Pjaca (26 ans) Blessé au Torino de Praet

Avec deux places de titulaire et un but (contre Eupen) au Sporting, le Croate prêté par la Juventus ne restera pas très longtemps dans les mémoires des supporters d’Anderlecht. Son retour en Italie n’a pas été un immense succès non plus. La Juve l’a prêté à la Genoa en 2020-2021 (11e place) et cette saison, il est en location chez les voisins de Torino, club de Dennis Praet. Pjaca est actuellement blessé mais il n’était pas toujours titulaire quand il était fit. Il a quand même marqué deux buts qui ont rapporté des points, dont le 1-1 contre la Lazio. Cela fait trois ans qu’il n’a plus été rappelé en équipe nationale de Croatie alors qu’il avait joué neuf minutes en finale de la Coupe du monde.

5. Dejan Joveljic (22 ans) 20 buts en Autriche puis Los Angeles

On l’avait annoncé comme le nouveau Jestrovic ou Mitrovic, mais le jeune Serbe de Francfort n’avait marqué qu’une fois en cinq matchs (à Beveren) pour Anderlecht. Il est un des seuls à avoir relancé sa carrière par après, en faisant un pas en arrière en allant jouer à Wolfsberger, en Autriche. Il y a marqué 20 buts en tout (dont deux contre Feyenoord en Coupe d’Europe), il a été rappelé en équipe nationale serbe et surtout : il a décroché un joli transfert en MLS. Le LA Galaxy a payé 3,5 millions € pour le transférer. Entre-temps, il y a perdu sa place de titulaire.

6. Lukas Nmecha (22 ans) Enfin titulaire à Wolfsburg, il a mis son 3e but

Dans l’histoire d’Anderlecht, aucun autre joueur prêté n’a été aussi important que lui. Avec ses 18 buts en championnat, il a offert à lui seul un ticket européen au Sporting, qui est, hélas, déjà à la poubelle. Vendu pour 8 millions € de Manchester City à Wolfsburg, où il espère devenir international A en Allemagne, il a toutefois eu du mal à s’imposer. Hier, il a été titulaire pour la troisième fois - pour la première fois en Ligue des champions - et il a inscrit son troisième but, avec une reprise de la tête. Son but n’a pas suffi pour ramener un point de Salzbourg (3-1), match dans lequel Casteels, Lukebakio et même Vranckx étaient aussi titulaires ; son frère Felix Nmecha est monté au jeu.

7. Matt Miazga (26 ans) Titulaire mais avant-dernier en Espagne

Chelsea n’a pas souhaité garder son grand défenseur américain qui avait pourtant réalisé une bonne saison à Anderlecht, malgré l’une ou l’autre erreur (comme à l’Antwerp en playoffs). Finalement, c’est au Deportivo Alavés qu’il a atterri en location. Il est presque toujours titulaire mais son équipe ne sait pas marquer (2 buts après 8 matchs). Un moment fort, quand même : la victoire 1-0 contre l’Atlético Madrid. Il a pu empêcher Suarez, Griezmann et Carrasco de marquer.

8. Jacob Bruun Larsen (23 ans) 3 buts à Hoffenheim, son club d’origine

Il avait quelque chose, mais le Danois était beaucoup trop irrégulier à Anderlecht et il n’a marqué que deux fois… contre le Club Bruges. Auteur d’une bonne préparation avec son club Hoffenheim, il est - avec Mukairu - le seul joueur à avoir reçu sa chance dans son club d’origine. Et… il l’a saisie en étant titulaire et en marquant trois fois, ce qui lui a valu du temps de jeu en équipe nationale danoise. Ces dernières semaines, en revanche, il semble avoir perdu sa place à Hoffenheim, le 9e d’Allemagne.

9. Paul Mukairu (21 ans) Il joue mais ne marque pas à Antalyaspor, son club d’origine

L’homme qui avait débuté en force à Anderlecht (superbe but contre l’Antwerp, 1-0) mais qui avait totalement disparu de la scène parce qu’il n’était pas efficace du tout (deux buts en championnat et deux en Coupe), n’a toujours pas travaillé ses défauts. Le Nigérian a pourtant été gardé par son club Antalyaspor et il reçoit du temps de jeu (cinq fois titulaire en neuf matchs), mais il est encore à zéro but. Et Antalyaspor ne va pas bien : le club est 15e en Süper Lig.

10. Abdoulaye Diaby (30 ans) Une titularisation… aux Émirats

De tous les joueurs prêtés ces dernières années, c’est lui qui a eu le moins d’impact à Anderlecht. Avec deux titularisations et un but, il était un flop total, en partie à cause de problèmes au dos. De retour au Sporting Lisbonne, il a été relégué dans le noyau B et a donc préféré tenter une aventure dans le désert. Il a été transféré définitivement à Al-Jazira (contrat jusqu’en 2023), grand club des Émirats arabes unis. Seulement, Diaby n’est pas encore parvenu à être titulaire à part entière. Son bilan actuel : une titularisation et un assist.

11. Percy Tau (27 ans) Impatient de débuter en Égypte

Auteur d’un début de championnat moyen avec Anderlecht (4 buts et 1 assist), le Sud-Africain avait été rappelé en catastrophe par son club Brighton&Hove mais il n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League (défaite 1-0 à Manchester City). Le club de son concurrent Trossard s’est sauvé sans l’aide de Tau. Du coup, Tau a demandé de pouvoir partir. Il a réalisé un transfert hors du commun en rejoignant le coach sud-africain d’Al Ahli en Égypte. Blessé, il n’a pas encore joué en Coupe et en Ligue des champions. Le championnat égyptien va débuter la semaine prochaine.