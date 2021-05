Lukas Nmecha: "La Ligue des Champions et mes équipiers pourraient me convaincre de rester à Anderlecht" Anderlecht N. Ch. L'attaquant allemand du RSCA a évoqué son avenir dans une interview accordée à Sporza. © Belga

Lukas Nmecha restera-t-il à Anderlecht ? C'est la question que tous les supporters mauves se posent. "Ce qui pourrait me convaincre, c'est un billet pour la Champions League. Je verrai également ce que font mes équipiers. Si Lokonga et El Hadj, qui seront aussi convoités, étaient amenés à rester, cela pourrait avoir un impact sur ma décision" a annoncé celui qui appartient toujours à Manchester City.



"Je ne peux pas donner de réponse maintenant. Mais j'ai déjà dit non à Kompany et j'avais alors eu des ennuis... Je me sens en tout cas le bienvenu ici et ce club a été important dans ma carrière" ajoute l'intéressé.



Nmecha disputera l'Euro U21 avec l'Allemagne, mais aussi les JO cet été: " Ce sont des tournois où je peux me montrer. Bien sûr, la Mannschaft est un rêve pour moi."