Il n’y avait plus que quelques détails à régler pour finaliser sa location d’un an. Il devrait être présenté officiellement ce jeudi. Anderlecht a opté pour la location d’un joueur plutôt que pour un transfert définitif afin de ne pas bloquer l’éclosion de ses deux autres avants-centres, Dimata et Colassin. L’autre argument qui justifie cette solution est le prix de transfert très élevé des attaquants de pointe. Kompany connaît, bien entendu, Nmecha - il s’est entraîné avec lui -, mais ce n’est pas lui qui a forcé le transfert. Son profil correspondait tout simplement à ce que le Sporting cherchait. Nmecha, un ancien ailier, est assez grand (1,85 m) et rapide. Il aime les actions balle au pied. Ses deux dernières locations - Wolfsbourg et Middlesbrough - n’étaient pas des réussites, vu qu’il n’a pas marqué.