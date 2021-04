"On aurait même pu marquer plus tôt si je n’avais pas commis quelques erreurs", indiquait l’Anglo-Allemand, toujours très dur envers lui-même. "C’est vrai que j’ai gagné mes duels. Vinny (NdlR : c’est ainsi qu’il appelle Kompany) m’a donné quelques bons conseils."

"Je suis très fier de mon équipe. On a enfin trouvé le bon système de jeu. Ah… si on avait joué ainsi en début de championnat… On aurait pu avoir autant de points que Bruges. On a montré qu’on peut rivaliser avec le Club. Et on n’a même pas joué notre meilleur match de la saison. Dorénavant, nos adversaires savent qu’ils ne doivent pas prendre à la légère des matchs contre Anderlecht."