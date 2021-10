Quand on est supporter d’un club qui forme des jeunes, on espère toujours profiter du premier tour de Coupe de Belgique contre des amateurs pour découvrir quelques nouvelles têtes. Ou au moins les voir plus longtemps. Mercredi à La Louvière, contre une D4, Vincent Kompany a déçu pas mal de fans, malgré le large succès (1-7), en gardant ses cadres, sans même lancer un seul ado prometteur, type Stroeykens, Debast ou Arnstad.

Faut-il y voir une défiance de l’entraîneur envers un centre de formation dans lequel il avait allégrement puisé la saison passée ? On a regardé les chiffres et on les a comparés avec ceux de l’an dernier au même stade (12 matchs de championnat et le premier tour de Coupe, en excluant les préliminaires européens de cette année). Plusieurs tendances apparaissent, mais l’impact des gamins formés à Neerpede reste important, d’une autre façon.