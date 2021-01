Dix-huit minutes de jeu en Ligue des champions contre le Bayern Münich, 27 minutes contre l’Atletico Madrid, 12 minutes contre Liverpool et 51 minutes contre Naples : du noyau anderlechtois actuel, seul Adrien Trebel a plus d’expérience au plus haut niveau que le nouveau Ghanéen Majeed Ashimeru (23 ans), loué avec option d’achat du Red Bull Salzbourg.