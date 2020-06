Le Sporting présente ses tenues vendredi ; Candriam figure aussi sur les dos brugeois.

Ce vendredi, Anderlecht et l’équipementier Joma vont présenter les maillots pour la saison 2020-2021. Il s’agira d’un moment historique pour le club, vu que ce sera la première fois en 39 ans qu’un nouveau sponsor figurera sur la poitrine des joueurs, après la fin de la collaboration entre le Sporting et la banque BNP Paribas Fortis, qui s’appelait la Générale de Banque dans les années 80 et 90.

Comme annoncé, le nouveau sponsor est une autre banque, Belfius, qui a déjà prêté son nom au centre d’entraînement à Neerpede. Or, ce n’est pas la marque Belfius qui va figurer sur les maillots, mais le gestionnaire de fonds Candriam (un partenaire du groupe Belfius) et l’assureur DVV (une de ses filiales, qui s’appelle AP Assurances en français). DVV figurera sur les maillots mauves pour les matchs à domicile, Candriam sur les maillots blancs, pour les matchs à l’extérieur.

Lundi, Bruges a déjà présenté ses nouveaux maillots. Candriam figure sur le dos des tenues.