C’est désormais officiel : Wouter Vandenhaute (58 ans) devient le nouveau président d’Anderlecht. C’est ce que le Conseil d’administration (CA) du RSCA a décidé hier matin lors d’une réunion en plein air. Mais la nouvelle du jour était la mise à l’écart de Michael Verschueren (49 ans) du management du club. Verschueren reste actionnaire (avec 5 % des actions) et redevient dirigeant, mais il n’aura plus grand-chose à dire.

Le CA s’est tenu sous la forme d’une réunion physique et non pas par visioconférence. Pourtant, le clan Coucke était favorable à une séance en ligne. Mais les actionnaires minoritaires, qui détiennent 26 % des actions et ont donc le pouvoir de bloquer des décisions, craignaient qu’ils ne soient pas suffisamment entendus s’ils n’étaient pas présents physiquement. Donc, un compromis a été trouvé : le rendez-vous a été fixé… au restaurant étoilé de Wouter Vandenhaute - Couvert Couvert - à Egenhoven, près de Louvain.

