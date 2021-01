Le Namurois s'était révélé il y a un an, à Anderlecht, en signant trois buts en quatre matches. Malheureusement, le joueur s'est ensuite blessé et n'a jamais pu recevoir de nouvelle chance chez les Mauves. Aujourd'hui, l'arrivée de Diaby et le statut de Nmecha (sans oublier Dimata, qui est aussi devant lui dans la hiérarchie) bouchent son horizon à court terme.Le RSCA a donc décidé de le prêter à Zulte jusqu'en fin de saison, sans option d'achat.