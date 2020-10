Officiel: Cullen signe pour 3 ans à Anderlecht Anderlecht C.F L'Irlandais de 24 ans débarque de West Ham © RSCA

Josh Cullen était à Neerpede depuis le tout début de l'après-midi et son transfert a été officialisé à 21h, après les tests médicaux et les négociations qui ont abouti à un contrat de trois ans. Anderlecht a payé 500.000€ pour racheter sa dernière année de contrat à West Ham, son club formateur. Cullen n'a quasiment pas joué avec les Hammers mais a accumulé les prêts en D2 et D3 anglaises. C'est un pur milieu défensif.