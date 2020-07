Le défenseur qui formait une bonne paire centrale avec Vincent Kompany en fin de saison est officiellement anderlechtois.

Arrivé sous forme du prêt du PSV l'été dernier, Derrick Luckassen est à créditer d'une bonne saison chez les Mauve et Blanc. Au point que la direction du RSCA a prolongé le prêt du néerlandais.

Peter Verbeke, le nouveau manager sportif du Sporting d'Anderlecht est ravi de ce nouveau prêt. "Comme Derrick Luckassen a démontré la saison dernière toute l’étendue de ses capacités et son excellente mentalité, le RSCA est vraiment ravi de pouvoir à nouveau compter sur les services de ce robuste défenseur central durant une année supplémentaire. À 25 ans, Derrick a en effet d’ores et déjà accumulé une certaine expérience au plus haut niveau. Une expertise qu’il pourra sans aucun doute apporter, en tant que leader, à notre jeune équipe", a-t-il réagi sur le site du RSCA.