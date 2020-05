C'est Genk qui a annoncé la nouvelle.

Fin du suspense et mauvaise affaire pour Anderlecht: Thomas Didillon ne gardera pas les perches des Limbourgeois l'an prochain. Dans un communiqué, Genk a annoncé que "Danny Vukovic et Maarten Vandevoordt se battront pour une place de gardien de but la saison prochaine."

Dans la foulée, le club remercie le portier français appartenant au RSCA. "Thomas Didillon est venu au KRC Genk cet hiver en raison des blessures de Vukovic et Vandevoordt. Il n'aura joué pour notre club que pendant quelques mois pour six matchs au total. Il a fait un excellent travail. KRC Genk tient à remercier Thomas pour son dévouement et son professionnalisme, et lui souhaite le meilleur pour le futur dans sa carrière."

Tobe Leysen, 18 ans lui aussi, devra assurer le rôle de troisième gardien. En revanche, le club recherche une solution pour Gaëtan Coucke et Nordin Jackers, de retour de Waasland-Beveren.