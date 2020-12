Olivier Deschacht: "Il y a de grandes chances que ce soit ma dernière saison" Anderlecht Y.T. L'ancien anderlechtois a tout joué depuis le début de saison. © BELGA

Olivier Deschacht n’a pas joué son meilleur match contre Anderlecht ce vendredi. Sur les deux buts, il aurait pu faire mieux. “Vous trouvez qu’on a commis des erreurs sur les buts ? Moi, je trouve que les quatre buts étaient très jolis, et que c’était un match agréable à suivre. Le mauvais terrain était à notre avantage.” Il a aussi annoncé une nouvelle. “Je pense que c’était mon dernier match à domicile contre Anderlecht. Oui, il y a de grandes chances que ce soit ma dernière saison. Mentalement, c’est dur de jouer en bas de tableau. La saison passée était agréable, vu qu’on a connu une saison sans soucis.” Et quid d’Anderlecht ? “Je ne connais plus persone, sauf Amuzu et Vincent. C’est dommage.”