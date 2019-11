Découvrez les réactions des protagonistes de ce match au micro de Proximus.

Olivier Deschacht : "C'était un mauvais match. On n'a rien montré et eux non plus. On a laissé beaucoup d'espaces en première mi-temps et cela a été mieux en deuxième mi-temps, même si on a fait un mauvais match. L'équipe la plus chanceuse l'a emporté aujourd'hui."

Alexis Saelemaekers: "On a bien contrôlé le match en première mi-temps. En deuxième période, une perte de balle trop facile leur offre le goal, mais on a bien réagi. Il y a le regret de ne pas avoir tué le match en première mi-temps. Le plus important, c'est d'avoir pris les trois points aujourd'hui. C'était un match très important et on est contents d'avoir gagné. Personnellement, J'étais cuit, j'ai beaucoup couru pour aider l'équipe."

Gianni Bruno: "On a mal commencé avec cette erreur au début du match. On était mal organisés en première mi-temps, mais on a mis plus de pressing en deuxième. On a commis trop d'erreurs aujourd'hui. On va continuer à travailler, surtout pendant la trêve. Il nous manque de la fluidité, on ne crée pas de lien entre le milieu et l'attaque."

Nacer Chadli : "L'équipe a été bonne en marquant deux goals. On savait que le match allait être difficile. Je préfère être moins bon et gagner que bien jouer et perdre des points, car c'est arrivé beaucoup de fois cette saison. C'était un match très engagé. Le goal qu'on a encaissé ne va pas changer notre philosophie, on va juste faire attention dorénavant et continuer à progresser."

Francky Vercauteren: "On progresse et on fait des résultats, c'est le plus important. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mentalement, on a réagi après le goal et on n'a pas accusé le coup. On a perdu trop de ballons faciles, il y beaucoup de déchet ce soir. On doit construire notre jeu et profiter de cette supériorité que l'on a. J'ai demandé à la mi-temps de ne prendre aucun risque, même si cela n'a pas été le cas avec ce goal encaissé."