Trois fois Kristoffer Olsson l’a répété après le match. “Nous devons être prêts dès le début du match. Nous ne l’étions pas.”

Le médian suédois confie que le vestiaire en a parlé à la mi-temps. Ce qui n’a pas empêché Anderlecht d’encaisser au retour des vestiaires. “Nous devons apprendre de cette expérience car elle nous tue dans les deux matchs. Nous avons commencé à jouer après avoir encaissé. Cela a déjà été le cas en championnat et ce n’est pas normal.”

Olsson a été l’un des joueurs les plus combatifs sur la pelouse mais refusait pour autant de voir un problème de mentalité chez ses équipiers. “Le souci n’est pas là. Nous devions peut-être jouer plus simple. Balancer quelques longs ballons en début de mi-temps. On doit maintenant recharger les batteries et passer à la suite.”