Thorstvedt: "Aujourd'hui ce sont les petits détails qui font la différence. Je suis frustré mais c'est le football, on doit oublier ce match et continuer à croire aux PO1".

Onuachu: "Je suis vraiment déçu, Anderlecht mérite la victoire même si on avait bien démarré. On va devoir continuer à travailler et à y croire jusqu'au bout".

Van Crombrugge: "Aujourd'hui on a été mature et efficace. On a marqué rapidement et nous avons été très disciplinés dans les deux rectangles! On fait la bonne opération au classement et ça fait plaisir".

Debast: "Je pense qu'on a bien joué et toute l'équipe a fait le job. C'est grâce à mes coéquipiers que je me sens de mieux en mieux et je dois continuer à travailler. Toute ma famille est présente aujourd'hui et ça me rend heureux".