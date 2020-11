Peu inspirés face au Beerschot, le Sporting d'Anderlecht a concédé sa deuxième défaite de la saison, 2-1. Après une première mi-temps très médiocre, les Mauves sont remontés sur le terrain avec de meilleures intentions mais sans se montrer dangereux pour autant, hormis dans les dernières minutes de jeu.

Paul Mukairu : "On a essayé de jouer notre football. Le Beerschot avait un bon bloc. C'était ma première titularisation et personnellement, Je suis content d'être ici, Anderlecht est un grand club, on va continuer à travailler dur pour atteindre le top 4."

Frédéric Frans "On savait qu'on devait s'améliorer défensivement. Quand tout le monde travaille, nous sommes solides. On peut faire de grandes choses en jouant de la sorte. Si tu veux gagner, tu dois améliorer ta défense. Nous sommes fiers d'avoir gagné contre Anderlecht et Bruges. On doit y aller match par match mais nous sommes contents de notre saison."

Mike Vanhamel : "On a réussi à mettre en place le plan qui était prévu en ayant un bon pressing face à Anderlecht, et notamment sur Lokonga et Percy Tau. on a une image d'équipe friable défensivement. Mais on a très bien travaillé pendant la trève. Et cela s'est vu sur le terrain. On a fait du bon travail malgré les deux changements défensifs sur blessure. Sur le poteau de Nmecha, je me décale pour éviter un but gag. Malheureusement, je prends un but mais le principal, c'est qu'on prenne les trois points.C'est le sixième match sur sept à domicile qu'on gagne, on perd juste contre le Standard. On veut continuer comme ça à domicile. On veut continuer sur cette lancée. Ma soeur (ndlR: Britt Vanhamel joue à Anderlecht) est passée chez moi hier soir pour me souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Le meilleur a gagné aujourd'hui."

Raphael Holzhauser : "On mérite cette victoire. Je veux aider l'équipe en marquant, je ne suis pas homme du match, c'est l'équipe qui l'est. Je suis très content d'avoir marqué ce dixième but parce que ça aide l'équipe. C'est la première fois que je rate un penalty depuis longtemps mais j'arrive heureusement à conclure par après sur le rebond. On a encaissé trop de buts ces dernières semaines, dommage qu'on n'ait pas gardé le zéro derrière mais on retient surtout les trois points."

Hernán Losada "On a joué un match très adulte. Pendant 90 minutes, le match était sous contrôle. On a rendu la copie parfaite. Tout le monde a fait un bon travail, je suis très content. Ce n'est pas évident de faire deux changements avant la mi-temps mais cela montre que le banc est prêt à faire de bonnes prestations. Coulibaly a fait un match formidable mais je retiens surtout la prestation collective. En première mi-temps, notre pressing était très bon."

Vincent Kompany : "J'avais l'obligation d'être franc avec mes joueurs. Il faut désormais se préparer pour le prochain match. On doit retenir nos erreurs du jour pour être meilleurs dans les prochaines semaines. Le Beerschot était agressif et surtout dans son jeu offensif. Chaque ballon qui franchissait le milieu de terrain avait pour objectif de terminer au fond des filets. Ils ont aussi eu beaucoup de joueurs dans un bon jour. On a eu les occasions pour revenir mais sur l'ensemble de la rencontre difficile de revendiquer plus. La performance ne représente pas ce qu'on voulait faire. On arrivait sur une fin de match où Amuzu et Mukairu ont créé énormément de danger. Le pressing offrait beaucoup d'opportunités mais nous nous sommes laissés prendre par une nervosité qui ne nous a pas aidés."