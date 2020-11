Jean Butez "C'est difficile à accepter car on a eu le ballon la plupart du temps. Van Crombrugge fait les arrêts qu'il faut mais nous aurions dû être plus efficaces devant. On ne doit en vouloir à personne, on sort d'une bonne série. On va aller de l'avant pour gagner d'autres matchs. On avait moins d'espaces devant, niveau fraîcheur on était à égalité avec Anderlecht. Il nous a manqué de l'efficacité, tout simplement".

Pieter Gerkens "Défensivement, nous n'étions pas mal placés, sauf après ce changement où on ne savait pas qui devait marquer quel joueur. C'est dommage. Je vais aller féliciter Kompany".

Kemar Lawrence "Je suis fatigué mais c'est une bonne victoire. C'est bien de garder le zéro derrière. Je suis heureux d'être de retour. J'étais un peu fâché car je n'avais pas envie de sortir, surtout à zéro zéro. J'avais simplement quelques crampes donc je voulais rester sur le terrain. Le staff croit en moi et je suis ici pour prouver ce que je vaux. C'est plus facile de communiquer avec des joueurs que j'ai côtoyés en MLS (ndlR: trois défenseurs sur quatre ont joué au New York Red Bulls)."

Hendrik Van Crombrugge "C'était un match où il fallait être présent, surtout pour un gardien. On a su montrer qu'on arrive mieux à gérer. Nous avons été courageux en défendant le plus haut possible. On voulait rester le plus loin possible de notre but. J'ai eu deux fois de la chance en deuxième mi-temps suite à deux dégagements. Le gardien peut être un joueur supplémentaire dans la construction, il est un homme libre donc raison de plus pour jouer haut. Je suis content de notre nombre de points, le plus difficile va être de confirmer. On va profiter de cette victoire et préparer le match face à La Gantoise, ce ne sera pas une rencontre facile."

Ivan Leko "Je n'ai pas encore vu les images du goal donc c'est difficile à analyser. Nous avons été dominants aujourd'hui. Une des clés etait de stopper les reconversions. Malheureusement pour nous, ils ont marqué. On peut éviter ce genre de situations. On a notre plan et tout le monde doit être dans sa zone. Cette phrase dit beaucoup par rapport à la rencontre."

Vincent Kompany " On avait un avantage par rapport à eux car on a eu la semaine pour préparer le match. On a pu faire en sorte de diminuer leurs points forts parce qu'ils ont les armes pour nous faire mal. Mais on a aussi les armes pour leur faire mal. Je suis satisfait de la prestation mature de mes joueurs et de nos nombreuses occasions. On avait un bloc assez haut, on n'a pas défendu devant notre rectangle, on voulait rester compact et éviter qu'ils jouent sur Mbokani. C'était à eux de forcer la passe. On a joué dans le tempo de l'adversaire, je n'avais aucune raison de changer cela. Il n'y avait pas l'intention de laisser le ballon à l'Antwerp. Lawrence a été énorme, pas seulement dans sa prestation défensive. Il a joué avec le coeur."