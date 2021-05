"C'était un bon match. J'ai une part de responsabilité sur le goal qu'on encaisse. On a vu un bon Anderlecht ce soir mais on aurait pu tuer le match. Je suis un amoureux du beau football et ce soir on a vu deux équipes qui jouaient au ballon. On va continuer comme aujourd'hui".

Paul Onuachu: "On voulait les trois points mais ce nul, c'est mieux qu'une défaite. C'était un match ouvert avec beaucoup d'intensité. On joue beaucoup de matches en peu de jours, c'est pour cela que la fatigue était si présente. On a essayé de les presser en première période mais ils ont bien joué. On se comprend bien avec Ito, je me trouve souvent à la bonne place parce que je sais où il va mettre le ballon".

Vincent Kompany: "On a joué contre une équipe de Genk en confiance. On a réussi à les sortir du match pendant une mi-temps. On repartira avec la même motivation et intensité samedi. On a fait quatre changements, contrairement à eux, on verra si on aura encore un petit avantage avec plus de fraîcheur samedi. Ce n'est pas normal de venir ici et de les sortir de leur jeu mais ils ont cependant retrouvé leur manière de jouer en seconde période. On a dépensé beaucoup d'énergie mais on a senti vers la fin qu'on reprenait le dessus. On n'a pas réussi à terminer les actions à cause de certains déchets. Le plus important, c'est que mes joueurs sont en train d'apprendre à une vitesse incroyable durant ces Playoffs. Ils vont encore progresser la saison prochaine. On aura un sentiment de revanche samedi pour recevoir ce qu'on mérite. Nmecha trainait la patte en première période, il n'arrivait pas à faire les efforts et notre banc est capable de faire la différence. Il sera prêt samedi".

John van den Brom: "Ce n'était pas notre meilleure première mi-temps. C'était difficile. Anderlecht était la meilleure équipe, on connaissait pourtant leur manière de jouer. Ils méritaient cet avantage à la pause. Notre rythme était trop lent mais ça a été mieux en seconde période. Je suis content d'avoir pris ce point, c'était le maximum qu'on pouvait faire aujourd'hui".