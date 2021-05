Seck (Anvers): “J’ai bien vécu le match parce que la saison a été longue, on termine troisième donc on est content. On espérait mieux avec les playoffs mais on va prendre cette troisième place.”

Sambi Lokonga (Anderlecht): “Quand on prend une rouge comme ça, c’est difficile. On peut toujours faire mieux, on fait des erreurs mais l’année prochaine, il ne faudra plus en faire. Il faut apprendre de ses erreurs. Si tous les ingrédients sont réunis, je partirais mais on verra si ça se présente.”

De Laet (Anvers): “Je suis content qu’Anderlecht a été à dix, ça nous a facilité les choses. Je suis satisfait de mon match aujourd’hui. Pour la suite, l’Antwerp c’est l’Antwerp, il y a quatre ou cinq joueurs en fin de contrat, plusieurs qui ne seront pas reconduits aussi, il y a eu des discussions avec la direction mais on verra pour la suite.”

Vercauteren (Anvers): “Il ne fallait pas changer notre organisation après la carte rouge d’Anderlecht. Je suis content d’avoir atteint cette troisième place même s’il y avait moyen de faire mieux je pense.”