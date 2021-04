Ostende devait s'imposer contre le Beerschot pour rester dans la course aux playoffs 1. Et c'est chose faite! Grâce à leur victoire, Les Côtiers peuvent encore dépasser Anderlecht (s'ils gagnent et que les Bruxellois perdent) lors de la 34e et derrière journée de championnat.

Les Ostendais, menés au score suite à un but de Brogno, ont renversé la situation grâce à deux buts successifs inscrits lors des dix dernières minutes. Avec cette victoire, les Ostendais pointent à 52 unités.

Le Sporting d'Anderlecht, qui compte 55 points suite à sa victoire dans le Topper, pourrait donc se faire dépasser par les Côtiers lors de l'ultime journée. Rappelons qu'en cas d'égalité entre les deux équipes, les Ostendais fileraient en playoffs 1, eux qui bénéficieraient d'une victoire de plus que les hommes de Vincent Kompany.

Ostende et Anderlecht seront tous deux attentifs au résultat de l'Antwerp (54 points), qui doit jouer contre Mouscron ce lundi soir.

Lors de la dernière journée, les Ostendais reçoivent le Cercle de Bruges tandis que les Mauve et Blanc se déplaceront à Saint-Trond. Dans le même temps, l'Antwerp et Genk s'affronteront.