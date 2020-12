Yari Verschaeren ne jouera pas avant la mi-janvier. Selon le premier pronostic des médecins, le joueur sera absent entre quatre et six semaines. Il s’agit d’une première estimation vu le diagnostic : une lésion musculaire et ligamentaire à la cheville gauche.

L’absence du jeune joueur peut paraître longue mais est loin de ce que craignait le staff du RSCA.