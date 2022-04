Ils tentent de s’arracher le ballon des mains. C’est pourtant avec les pieds que Sakina Ouzraoui Diki (20 ans) et Anouar Aït El Hadj (19 ans) brillent sous le maillot d’Anderlecht. Une joueuse, un joueur mais une origine commune : le Maroc et les quartiers populaires de Bruxelles. Deux enfants au parcours similaire qui les a vus passer de l’agora à l’équipe première du Sporting. Des pionniers dans leur genre. Anderlecht a voulu les mettre en avant dans le nouvel épisode du documentaire Mauve, qui sera diffusé vendredi soir sur Voo et Telenet.

"C’était une belle rencontre", sourit Aït El Hadj. Les deux Mauves ont tissé des liens. "On se suit sur les réseaux, poursuit-il. Et on réagit quand l’autre réalise une belle action."

Pour un "un contre un", il faudra encore attendre un peu. "J’ai peur… pour elle", blague le joueur. "J’ai de la technique mais lui aussi", renchérit-elle. "Je ne veux pas mettre fin à sa carrière ou lui à la mienne."

Le rendez-vous était symboliquement fixé au centre culturel d’Anderlecht, à quelques mètres de l’agora portant désormais le nom de Sakina Ouzraoui Diki.

