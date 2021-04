Pour son entrée en matière dans les Playoffs 1, Anderlecht n’a pas été en réussite, ramenant du King Power Den Dreef de Louvain un point après son partage 0-0 contre OHL.

Pourtant comme lors de la défaite face au Fémina White Star lors de la dernière journée de la phase classique, les Mauves ont dominé et pris d’assaut le camp louvaniste. Avec 11 tentatives, contre 4 à Louvain et 84 % de possession de balle en première période (plus de 60 en 2e)… Anderlecht avait pris le match à son compte sans toutefois réussir à débloquer le score malgré un but annulé et un penalty que Vatafu n’a pu convertir face à une Louise Van Den Bergh qui le déviait et qui fut aussi déterminante sur une frappe lointaine de Colson que la gardienne louvaniste dégageait sur la latte. Et c’était sans compter aussi sur d’autres occasions comme le tir à bout portant que Missipo envoyait au-dessus du but.