Anderlecht a lancé une idée originale mais déjà fort contestée :En d’autres mots : que Bruges verse un pourcentage de sa recette en Ligue des champions aux autres clubs belges.

Le Club a bien rigolé suite à la proposition d’Anderlecht. "Notre slogan est ‘ No Sweat No Glory ’, mais il s’agit de notre transpiration, pas celle des autres", riposte le champion.

Le manager Vincent Mannaert explique le "non" de son club. "Anderlecht a mal travaillé, ces dernières années. Il ne faut pas demander à d’autres de combler les dettes. Anderlecht ne demande pas de la solidarité, mais des subsides. Anderlecht doit vivre selon ses moyens, comme Gand à l’époque. Il devra vendre ses bons joueurs, comme Gand l’a fait pendant des années. Bruges souffre aussi pendant cette crise, mais on parvient à garder notre personnel au boulot, et on continue à financer nos 30 projets."