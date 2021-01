Alors que le Sporting d'Anderlecht n'a plus inscrit de but depuis le 27 décembre, et vient d'enchaîner deux défaites consécutives, il avait peut-être un buteur en ses rangs mais l'a laissé filer.

A peine parti d'Anderlecht, Peter Zulj a directement impressionné pour ses débuts avec Göztepe en Super Lig turque. Titulaire dès l'entame du match, l'Autrichien a inscrit un doublé pour permettre aux visiteurs de l'emporter 2-3 face à Konyaspor.