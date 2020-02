Christophe Franken et Yves Taildeman

Christophe Franken et Yves Taildeman

Christophe Franken et Yves Taildeman

Anderlecht avait annoncé qu’Alexis Saelemaekers serait peut-être là pour faire ses adieux aux supporters avant le coup d’envoi contre Mouscron.

Il n’en sera rien : après sa première séance d’entraînement samedi matin, Stefano Pioli a décidé de reprendre le jeune Belge dans le groupe pour la réception de l’Hellas Vérone dimanche, même si les chances qu’il joue déjà sont minces. Les adieux au public anderlechtois sont reportés à plus tard.

Chadli out !

Pas de Chadli dans la sélection d’Anderlecht. Il ne parvient pas à se débarrasser de ses problèmes au mollet. Il traîne la blessure depuis quelques mois, et cela doit commencer à inquiéter Roberto Martinez. Roofe (cheville) n’est pas prêt non plus.