2021 commence très mal pour Anderlecht, avec une deuxième défaite en deux rencontres. Après le revers à la dernière seconde à Louvain, le Sporting s’est incliné à Eupen, à nouveau sans marquer de but dans un match houleux qui a fait exploser Vincent Kompany comme on ne l’avait jamais vu. On vous propose de revivre le match à travers ses nombreux commentaires que les tribunes ne voilaient pas, huis clos oblige.