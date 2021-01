L'avis de notre expert Yves Taildeman.

En l’espace d’une semaine, le directeur sportif Peter Verbeke a fait venir deux joueurs qui devraient avoir le niveau pour toujours être titulaires à Anderlecht. Après le zéro sur six à OHL et Eupen, on aurait été tenté de dire que les arrivées d’Ashimeru et Diaby étaient très urgentes. Mais au terme de la rencontre face à Charleroi, on peut se demander qui ils devraient remplacer.

(...)