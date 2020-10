De nombreuses incertitudes règnaient autour de l'équipe qu'allait aligner Vincent Kompany. Adrien Trebel n'est pas rétabli de sa blessure au genou. Yari Verschaeren est de retour de quarantaine et est titularisé au même titre que Bakkali, qui remplace un Jérémy Doku sur le départ. Arnstad fait ses débuts dans l'entre-jeu.

Du côté des Blauw en Zwart, Mechele a achevé sa quarantaine. Il s’est entraîné normalement et est donc apte à reprendre une place que Kossounou a occupée avec bonheur pendant l’indisposition du titulaire. Mechele était sur le banc lors du derby de la semaine dernière. Ni lui ni Kossounou ne méritent de perdre leur place. Mais l’entraîneur doit choisir entre l’expérience et le talent pur. Si, logiquement, Sobol devrait être préféré à Ricca, Philippe Clement pourrait continuer de préférer De Ketelaere à Dennis et, peut-être, Krmencik à Badji.

Les compos:

Bruges: Mignolet, Sobol, Deli, Kossounou, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Diatta, Badji.



Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Luckassen, Vranjes, Mychaylichenko, Sambi Lokonga, Arnstad, Verschaeren, Tau, Bakkali, Nmecha.

