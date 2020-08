Anderlecht: pas de Kompany contre Saint-Trond, Trebel titulaire? Anderlecht Romain Van der Pluym Mkhaylichenko et Tau sont dans la sélection, pas Bundu © BELGA

Anderlecht recevra Saint-Trond sans Vincent Kompany. Une nouvelle attendue, vu les soucis musculaires du capitaine du RSCA. Elle a été confirmée par le club lors de la publication de la sélection.

Mustapha Bundu ne sera pas non plus de la partie. Le transfuge n’est pas encore prêt. Les deux autres nouveaux seront bien là. Mykha et Tau font partie de la liste. Il y a toutefois de fortes chances qu’il commencent la rencontre sur le banc.

Adrien Trebel est, lui, bien dans la sélection des joueurs. Le médian français pourrait d’ailleurs commencer le match dans la peau d’un titulaire.