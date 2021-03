Suivez la rencontre en direct commenté dès 18h15:

Alors que la course au top 4 fait rage à cinq journées de la fin de la phase classique, Vincent Kompany maintient sa confiance au onze victorieux à Sclessin, dimanche dernier. Il récupère Lawrence et Delcroix, absents face au Cercle en Coupe, et reconduit ses neuf autres titulaires indiscutables du moment. Il faut dire qu'Anderlecht reçoit l'occasion de se hisser au moins provisoirement dans ce top 4 puisque Ostende se déplacera à Gand ce lundi.Le onze d'Anderlecht: Wellenreuther, Murillo, Miazga, Delcroix, Lawrence, Cullen, Sambi Lokonga, Amuzu, Mulkairu, Nmecha, Diaby